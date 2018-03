D. Aves e V. Setúbal jogam ávidos de vitórias

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Mar, 2018, 07:58 / atualizado em 29 Mar, 2018, 07:58 | 1.ª Liga

O jogo tem o início marcado para as 20h00, no Estádio do CD das Aves.



Aves e V. Setúbal somam os mesmos pontos, 25. A equipa da casa está no 13º lugar e os forasteiros na 16ª posição.



As duas equipas chegam a este encontro com sequências de jogos onde os resultados não foram os melhores.



O Aves nos últimos 10 desafios só obteve três triunfos e ainda dois empates e cinco derrotas. Já o Setúbal apesar de só ter perdido três encontros dos últimos dez só obteve outras tantas vitórias (três) e averbou quatro empates.



Para o jogo desta noite os avenses não contam com Carlos Ponck, a cumprir castigo, e Vítor Gomes (lesionado).



Já os sadinos apresentam-se na máxima força.



O encontro poderá ser seguido com informações regulares na Antena 1, com o jornalista Nuno Braga.