Daniel Fernandes reforça equipa do Farense

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jul, 2018, 08:38 / atualizado em 02 Jul, 2018, 08:38 | 1.ª Liga

O guardião representou os juniores do FC Porto, mas, desde então (2002), cumpriu toda a carreira como sénior no estrangeiro, regressando agora aos 34 anos para se estrear nos escalões secundários portugueses.



Daniel Fernandes representou mais de uma dezena de clubes em países como Espanha, Alemanha, Grécia, Roménia, Holanda, Estados Unidos e Noruega, onde, em 2017, representou o Lillestrom, o seu último emblema.



Internacional português em duas ocasiões, foi convocado por Carlos Queiroz para o Mundial2010, na África do Sul, no qual não cumpriu qualquer minuto.



O Farense, que assegurou o regresso à II Liga depois de uma ausência de dois anos, soma até agora 13 renovações e duas contratações.





A equipa algarvia vai dar início aos trabalhos de pré-época esta segunda-feira, com os primeiros exames médicos.