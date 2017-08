Daniel Ramos assegura Marítimo preparado para a Liga Europa

Lusa 02 Ago, 2017, 20:50 / atualizado em 02 Ago, 2017, 20:51 | 1.ª Liga

Após o empate a zero na Bulgária, o desfecho vai ser resolvido na Madeira, o que era o objetivo dos ‘verde-rubros’ numa eliminatória em que tudo está em aberto.



"O empate abre claramente as perspetivas de passar a eliminatória. Quando abordámos o jogo na Bulgária, já era nossa intenção de trazer a eliminatória para cá, e temos tudo em aberto. É claro que é um resultado que pode também fazer acreditar o adversário, que pensa poder marcar um golo, mas estamos preparados mentalmente para isso", vincou na conferência de imprensa.



Daniel Ramos pretende marcar primeiro, mas admitiu que os jogadores têm a força anímica necessária e que estão precavidos para todos os cenários possíveis.



O técnico não assume o favoritismo na partida e destaca a "lição bem estudada" para o encontro, de "cautelas defensivas" a poder "controlar o ritmo de jogo" e, se possível, "gerir o resultado", com base na organização e intensidade.



Ao contrário do que chegou a ser noticiado, o Botev Plovdiv não tem qualquer jogador castigado e a única baixa assegurada é o lesionado Nedelev, um assunto que Daniel Ramos remeteu para segundo plano no momento de falar sobre o adversário.



"O que iremos ter pela frente é certamente uma equipa que tem a lição bem estudada e que tem a intenção clara de jogar no contra-ataque. Vai tentar chatear, defender bem e tentar aproveitar alguma desatenção nossa", referiu.



Passar a terceira pré-eliminatória é o primeiro passo para atingir a fase de grupos da Liga Europa, o que seria considerado "excecional" devido às dificuldades a ultrapassar.



Uma ausência de vulto para o Marítimo foi a saída esta semana do defesa central brasileiro Maurício para os japoneses do Urawa Red Diamonds, que será colmatada pelo compatriota Pablo.



"O Maurício é efetivamente um bom jogador, até o tinham nomeado capitão de equipa, e é uma perda. O treinador tem de ser o primeiro a dar uma resposta. Não queria perder o Maurício, mas vou tentar encontrar soluções dentro do plantel na procura de respondermos o melhor possível", comentou.



A partida entre Marítimo e Botev Plovdiv está marcada para quinta-feira, nos Barreiros, a partir das 19:00, e será arbitrada pelo sérvio Srdjan Jovanovic.