Daniel Ramos deixa elogios à equipa do Rio Ave

Lusa 08 Set, 2017, 15:43 | 1.ª Liga

"Há dados desiguais que transmitem algumas diferenças, contudo, sem fugir à nossa ambição, não abdicamos do que é o melhor para nós, que é lutarmos para ganhar e ultrapassarmos o Rio Ave. Queremos sempre mais e, com o fator casa, perante o nosso público, onde temos sido muito fortes, esperamos ser competentes mais uma vez", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do encontro nos Barreiros.



Marítimo e Rio Ave venceram três dos quatro jogos realizados no campeonato e estão separados por apenas um ponto, com os madeirenses na quinta posição e os vila-condenses em quarto, depois de terem imposto um empate ao tetracampeão Benfica na ronda anterior.



Mesmo assim, Daniel Ramos considera que as duas equipas estão em patamares diferentes, colocando o Rio Ave capaz de lutar pelos primeiros lugares enquanto o Marítimo não aponta à Europa.



"Se começarmos pelas perdas, as muitas entradas, pela dificuldade que tivemos em contratar. Se olharmos para a classificação sim, mas se olharmos ao que é a verdadeira realidade, não nos podemos classificar como candidatos à Europa neste momento", referiu, embora admitindo uma mudança de ideias numa fase mais adiantada da temporada.



O técnico, natural de Vila do Conde, acredita que o adversário ficou mais forte depois do ‘mercado’ de transferências do verão, além dos altos níveis anímicos conseguidos graças a um forte arranque na I Liga.



"É uma boa equipa, que tem uma grande vantagem em relação a outras equipas, como a do Marítimo, que já tem os princípios do jogo muito bem assimilados da época passada. Nas saídas e entradas, acho que ficou a ganhar. Arrancou bem, está motivado e tem um grande plantel, que pode ombrear com os lugares cimeiros", destacou.



O Rio Ave foi a última equipa a vencer o Marítimo nos Barreiros para o campeonato, há quase um ano (11 de setembro de 2016), o que levou Daniel Ramos a destacar o "fantástico" trajeto que os ‘verde-rubros’ têm feito no seu reduto.



Além disso, o técnico pode igualar o recorde do brasileiro Paulo Autuori, que conseguiu estar seis jogos consecutivos sem sofrer golos em casa na época 1991/92.



"Não sou muito ligado a recordes, mas, à medida que vou percebendo que eles vão acontecendo e conseguimos alguns no ano passado, é claro que ficamos contentes. Temos de ser essa equipa que defende muito bem, que sofre poucos golos, para conseguirmos depois aproveitar as oportunidades que tivermos, somar golos e fazer pontos", comentou.



O Marítimo, quinto classificado, com nove pontos, recebe o Rio Ave, quinto, com dez, pelas 18h15 de sábado, com arbitragem de Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.