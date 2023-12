Daniel Sousa espera dificuldades em estreia na Reboleira

", constatou na conferência de imprensa de antevisão à partida.O técnico alertou para a continuidade do trabalho que tem sido desenvolvido pelo emblema tricolor desde a subida ao principal escalão do futebol português, conseguida na temporada passada.", alertou.Quanto à boa série de resultados que a equipa atravessa - sete pontos em nove possíveis, a partir do momento em que Daniel Sousa assumiu o comando técnico -, o treinador valorizou o trabalho que vinha a ser feito antes da sua chegada, não negando o seu cunho pessoal na equipa.", explicou.Se, durante a atual temporada, houve períodos de seca no que toca aos golos, nos últimos três jogos do campeonato foram apontados nove tentos pelo conjunto da Serra da Freita, o que deixa Daniel Sousa satisfeito.", vincou.Relativamente a Rafa Mujica, o jogador em evidência após o "hat-trick" na passada jornada, frente ao Gil Vicente, que fez do espanhol o melhor marcador de sempre do Arouca na I Liga (15 golos), o técnico dos "lobos" deixou elogios ao avançado, mas preferiu destacar o coletivo.", destacou.Rafael Fernandes, Mateus Quaresma e Oriol Busquets são as ausências confirmadas do lado arouquense, todas por lesão.O Arouca, 14.º classificado da I Liga, com 13 pontos, jogará no terreno do Estrela da Amadora, nono, com 16, a partir das 20h15 desta quinta-feira, sob arbitragem de João Pinheiro.