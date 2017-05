Danilo ainda ausente do relvado na preparação do FC Porto

Lusa 02 Mai, 2017, 16:10 | 1.ª Liga

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, o treinador Nuno Espírito Santo voltou a não contar com Danilo, que realizou tratamento a lesão e ainda trabalho de ginásio, sendo o único jogador que se mantém no boletim clínico ‘azul e branco’.



A quatro dias do jogo com o Marítimo, no Funchal, Nuno Espírito Santo orientou uma sessão, no Olival, em que voltou a chamar ao trabalho do plantel principal o guarda-redes Mouhamed Mbaye, do FC Porto B.



Os portistas voltam a trabalho pelas 10:00 de quarta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



A três jornadas do termo do campeonato da I Liga, e ainda com nove pontos em disputa, o FC Porto segue na segunda posição, a três pontos do líder Benfica (com vantagem para os portistas no ‘goal-average’), enquanto o Marítimo é sexto, a 25 pontos.