Danilo evolui para treino integrado condicionado no FC Porto

10 Mai, 2017

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’ na Internet, o treinador Nuno Espirito Santo chamou o defesa Fernando Fonseca e o médio Tomás Podstawski, do FC Porto B, bem como do guarda-redes Ricardo Silva, dos sub-19, ao treino do plantel principal.



Os portistas, que no sábado ficaram a cinco pontos do líder Benfica, após o empate a 1-1 com o Marítimo, na Madeira, voltam a treinar na quinta-feira, pelas 10:00, novamente no Olival, com uma sessão à porta fechada.



Com duas jornadas por disputar e seis pontos em jogo, o FC Porto segue na segunda posição a cinco pontos do Benfica, que no sábado pode festejar a conquista do tetracampeonato na receção ao Vitória de Guimarães (4.º classificado)



O FC Porto recebe o Paços de Ferreira (12.º posicionado), no domingo, pelas 18:00, em jogo que assinala a despedida da época no Estádio do