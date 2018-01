Dankler está de volta ao Estoril Praia

Lusa 17 Jan, 2018, 18:54 | 1.ª Liga

Numa nota publicada no site oficial do clube da Linha, os 'estorilistas' adiantaram que o defesa já integrou mesmo o treino de hoje orientado pelo técnico Ivo Vieira.



Depois do guarda-redes Renan, Dankler surge quase como um 'novo reforço' nesta reabertura do mercado de transferências, face aos lesionados no centro do setor defensivo: Gonçalo Brandão, Lucas Cavalcante, Thiago Cardoso e Halliche, este último já a treinar de forma condicionada.



Além destes nomes, também os laterais Mano e Joel e o avançado Kléber se debatem com problemas físicos. Na sessão de trabalho desta quarta-feira, Ivo Vieira também não contou com o médio Duarte Valente, que está ao serviço da seleção sub-19.



Após ter visto o jogo interrompido frente ao FC Porto, na segunda-feira, para a 18.ª jornada da I Liga de futebol, devido a fissuras na bancada onde se encontravam os adeptos portistas, o Estoril treina novamente na quinta-feira.



Perante o agendamento da segunda parte do encontro para 21 de fevereiro, os estorilistas preparam já a visita ao Vitória de Guimarães, no domingo (20:15), para a 19.ª jornada da prova.