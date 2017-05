Defesa e desempenho fora explicam nono lugar do Boavista

Lusa 22 Mai, 2017, 14:40 / atualizado em 22 Mai, 2017, 15:03 | 1.ª Liga

A equipa sofreu 36 golos, os mesmos de Sporting e Sporting de Braga, e obteve 22 pontos em reduto alheio, de um total de 43 com que chegou ao fim, melhor, por exemplo, do que os 'arsenalistas' (20 pontos), Marítimo (15) ou Rio Ave (21).



O extremo Iuri Medeiros, emprestado pelos 'leões', foi o melhor marcador da equipa, com sete golos, e contribuiu também com várias assistências, o que faz dele o jogador mais decisivo da equipa ao longo desta época.



Os 'axadrezados' atingiram o objetivo fixado à partida para esta temporada e que era, como disse o então treinador, o boliviano Erwin Sanchez, fazer "mais um bocadinho" esta época do que na anterior, em que conseguiu a manutenção só a duas jornadas do fim.



A manutenção chegou esta época à 24.ª jornada, com a igualdade sem golos obtida fora com o Moreirense, que permitiu à equipa fazer os 30 pontos que o técnico Miguel Leal considerou ser o mínimo para esse efeito.



Miguel Leal pegou na equipa quando esta ocupava o 13.º lugar, com oito pontos, e depois de uma derrota caseira com o Belenenses (0-1), para a Taça da Liga, e de Sanchez criticar os adeptos queixando-se de sofrer "mais pressões em casa do que fora", algo que terá caído mal na administração boavisteira.



O treinador estreou-se com uma vitória frente ao União Leiria (0-2), para a Taça de Portugal, empatou depois na Madeira com o Marítimo, na oitava jornada da I Liga, e o melhor que conseguiu nas cinco jornadas seguintes foi um triunfo fora.



A retoma começou daí até ao fim da primeira volta e o ponto alto foi o empate a três golos obtido com o Benfica em pleno Estádio da Luz, na 17.ª jornada, depois de a equipa ter estado a ganhar por 3-0.



O Boavista virou para a segunda volta no 11.º posto, com 21 pontos, um progresso significativo face a 2015/16, já com Sanchez, em que a equipa fechou o primeiro turno do campeonato no 17.º lugar e com 10 pontos.



A trajetória 'axadrezada' manteve-se em alta até à já referida 24.ª jornada, com os 30 pontos obtidos em Moreira de Cónegos, e Miguel Leal indicou que o objetivo seguinte seria alcançar os 35 pontos.



Mais tarde, ultrapassada também aquela meta, anunciou que queria 2igualar a melhor classificação2 dos últimos 10 anos (10.º lugar em 2006/07), mas a equipa foi além disso, ao conseguir o nono lugar.