Defesa Luís Martins assina por duas temporadas pelo Desportivo de Chaves

Lusa Comentários 10 Jun, 2018, 15:34 | 1.ª Liga

Na sua página oficial na Internet, o clube de Trás-os-Montes adiantou que o atleta, de 26 anos, natural de Tabuaço, assinou um contrato válido por duas épocas.



O atleta, que fez a sua formação no Benfica, realizou na época 2011/12 cinco jogos ao serviço da equipa principal das ‘águias’, estreando-se aí como sénior.



Internacional sub-20 português, Luís Martins já vestiu a camisola do Gil Vicente e dos espanhóis Granada e Osasuna.



O plantel do Desportivo de Chaves começa a compor-se, depois da contratação do defesa lateral Filipe Brigues, ex-União de Leiria, do Campeonato de Portugal, e do técnico Daniel Ramos que, nas duas últimas temporadas, orientou o Marítimo, substituindo Luís Castro, que saiu para o Vitória de Guimarães.



Em declarações ao novo canal do emblema ‘azul-grená’, o GD Chaves TV, o treinador prometeu trabalho e dedicação, sublinhando que a sua ambição é elevar o clube a um patamar ainda mais alto.