Dérbi Boavista-FC Porto em 12 de novembro na última ronda antes do Mundial2022

A jornada arranca nesse dia, às 15:30, com o Arouca a receber o Rio Ave, às 15:30, antes de FC Porto e Boavista medirem forças no Estádio do Bessa, às 20:30.



No dia seguinte, em 13 de novembro, realizam-se seis jogos, com destaque para o Benfica-Gil Vicente, no Estádio da Luz, e o Famalicão-Sporting.



A I Liga portuguesa fica oficialmente interrompida durante mais de um mês, devido ao Campeonato do Mundo do Qatar, em 14 de novembro, após o Santa Clara receber o Estoril Praia, nos Açores.



A prova regressa em 28 de dezembro, com 14.ª ronda.



A Liga Portugal divulgou igualmente o programa da 12.ª jornada, com FC Porto e Sporting a receberem Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, respetivamente, em 05 de novembro, um sábado, e com o Benfica a entrar em campo, no dia seguinte, no terreno do Estoril Praia.







Programa da 12.ª jornada:



- Sexta-feira, 04 nov:



Gil Vicente -- Portimonense, 20:15



- Sábado, 05 nov:



Vizela -- Arouca, 15:30



FC Porto -- Paços de Ferreira, 18:00



Sporting -- Vitória de Guimarães, 20:30



- Domingo, 06 nov:



Rio Ave -- Boavista, 15:30



Marítimo -- Famalicão, 18:00



Sporting de Braga -- Casa Pia, 18:00



Estoril Praia -- Benfica, 20:30



- Segunda-feira, 07 nov:



Desportivo de Chaves -- Santa Clara, 20:15







Programa da 13.ª jornada:



- Sábado, 12 nov:



Arouca -- Rio Ave, 15:30



Boavista -- FC Porto, 20:30



- Domingo, 13 nov:



Casa Pia -- Desportivo de Chaves, 12:45



Paços de Ferreira -- Vizela, 15:30



Vitória de Guimarães -- Marítimo, 15:30



Benfica -- Gil Vicente, 18:00



Portimonense -- Sporting de Braga, 18:00



Famalicão -- Sporting, 20:30



- Segunda-feira, 14 nov:



Santa Clara -- Estoril Praia, 20:15