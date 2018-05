Dérbi de sábado em Alvalade vale milhões de euros

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Mai, 2018, 12:30 / atualizado em 02 Mai, 2018, 12:30 | 1.ª Liga

Um apuramento para a fase de grupos da “Champions” da próxima temporada valerá ao Benfica 42,5 milhões de euros enquanto para o Sporting constituirá um encaixe de 27 milhões.



Os números fazem com que o clássico dos clássicos se transforme numa “guerra” sem precedentes pela conquista da vitória.



Quem sabe o que é ganhar em Alvalade e apurar-se para a Liga dos Campeões é o antigo futebolista do Benfica, Álvaro Magalhães, que em 2003/04 trabalhava com José António Camacho e foi ao reduto leonino e na penúltima jornada do campeonato, um golo de Geovanni, aos 87 minutos, deu o triunfo aos encarnados, por 1-0.



O antigo defesa do clube da Luz, em declarações ao jornalista da Antena 1 Pedro Luiz Cid, recordou essa época e considerou que tal como no passado o jogo do próximo sábado assume importância redobrada.



O ex-jogador e treinador dos encarnados começou por comentar as críticas de que tem sido alvo o capitão Luisão, por parte de uma faixa de adeptos, e classificou-as de injustas e infundadas.





Álvaro Magalhães e a importância de conquistar o segundo lugar do campeonato que dá acesso à pré-eliminatória da “Champions”, bem como, a recordação e que por vezes a quipá que parece em pior condição acaba por ganhar o dérbi.O ex-treinador do Sporting, Augusto Inácio, salienta o quanto está em jogo neste dérbi eterno, do próximo sábado, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade.O antigo técnico, m declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, falou do atual momento das equipas e da importância do treinador Jorge Jesus possa contar Mathieu, Piccini e William Carvalho que recuperamCom duas jornadas para o final do campeonato há uma única certeza: se o Benfica ganhar em Alvalade fica definitivamente no segundo lugar.Uma igualdade pontual no fim da competição entre Benfica, Sporting e Sp. Braga dá vantagem ao clube da Luz nos confrontos diretos.