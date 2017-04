Dérbi decide-se no controlo emocional

Mário Aleixo - RTP 19 Abr, 2017, 12:25 / atualizado em 19 Abr, 2017, 12:41 | 1.ª Liga

O dérbi dos dérbis joga-se no próximo sábado, a partir das 20h30, em jogo da 30ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



O técnico viveu muitos jogos entre os dois eternos rivais e não tem dúvida que o controlo emocional será determinante no desfecho do desafio, como revelou ao jornalista David Carvalho: “O controlo emocional é determinante e acaba por definir os jogos. O Sporting tem um prazer especial em ganhar ao seu principal adversário. O Benfica terá de ser forte mentalmente e se jogar com os melhores tem equipa para chegar a Alvalade e ganhar”.





Manuel José guardará para sempre no seu álbum de recordações a vitória do Sporting sobre o Benfica, por 7-1, quando era técnico dos “leões”. Um triunfo que dissecou ao pormenor nesta entrevista.Sobre o jogo que se realizará daqui a três dias o treinador abordou a componente tática para destacar: “O Benfica será mais calculista e jogará no erro do adversário. Os encarnados não mudarão o seu habitual 4x4x2 enquanto o Sporting poderá apresentar como variantes um 3x5x2 ou um 3x4x3. Veremos como o Benfica poderá tirar partido da ausência de Zeegelaar”.O treinador tem ideias próprias sobre como as duas equipas encararão o encontro.Do lado dos “leões” frisou: “Perder irá aumentar a carga de responsabilidade para a próxima época por isso não irão jogar tão à vontade como possa parecer”.Quanto ao Benfica joga para a conquista do título e terá um trunfo importante para jogar: “Convidar ao adiantamento do bloco leonino e, através da dupla Zivkovic/Rafa nas alas, fazer estragos no último reduto adversário”.Manuel José, um treinador com memória, que a finalizar ainda recordou o seu primeiro ano à frente da equipa do Sporting em que foi à Luz vencer por 2-1, a 13 de abril de 1986 com golos de Morato e Meade, e “roubar” o título de campeão ao Benfica oferecendo-o ao FC Porto.