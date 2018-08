Dérbi entre Benfica e Sporting deixa FC Porto à espreita

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Ago, 2018, 10:07 / atualizado em 24 Ago, 2018, 10:07 | 1.ª Liga

Agendado para as 19h00, o dérbi testa os dois grandes rivais de Lisboa, com a Luz a receber duas equipas que venceram os primeiros dois jogos e procuram criar desde já distâncias na tabela classificativa.



O Benfica, vice-campeão português, chega ao encontro depois de defrontar, na terça-feira, o PAOK, num empate caseiro a uma bola que deixou os gregos em vantagem, e terá o fator cansaço a ter em conta, uma vez que já disputou três jogos europeus, de qualificação para a Liga dos Campeões, contra zero do Sporting.



Nos encarnados as dificuldades prendem-se com as várias lesões que condicionam as opções de Rui Vitória, com o reforço francês Corchia a juntar-se ao nigeriano Ebuehi, ao brasileiro Jonas, ao chileno Castillo e ao croata Krovinovic na lista de jogadores a contas com problemas físicos.



Do lado dos verdes e brancos, o goleador holandês Bas Dost ainda não treinou esta semana, depois de sair ao intervalo da vitória caseira ante o Vitória de Setúbal (2-1).



Ainda que tenham sido oficializadas durante a semana as contratações do avançado maliano Diaby, ao Club Brugge, e do médio sérvio Gudelj, aos chineses do Guangzhou Evergrande, não serão opção para o encontro.



De regresso à Luz como treinador dos “leões” está José Peseiro, que em 2004/05 perdeu em casa das “águias” por 1-0, com um golo de Luisão, e entregou o título à 33.ª jornada.