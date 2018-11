Dérbi entre Boavista e FC Porto anima regresso da I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Nov, 2018, 08:14 / atualizado em 30 Nov, 2018, 09:12 | 1.ª Liga

O campeão FC Porto chega ao Bessa como líder no campeonato, depois de se apurar também para os oitavos de final da Liga dos Campeões, após uma vitória por 3-1 sobre o Schalke 04, enquanto o Boavista não vence na Liga há três jogos e está em zona de descida (16.º).



A história recente está do lado dos “dragões”, que venceram sempre no terreno rival desde que os “axadrezados” regressaram ao principal escalão em 2014/15, com quatro triunfos na Liga e um na Taça de Portugal.



O dérbi portuense está agendado para domingo às 20h00, já depois de Benfica (4.º), eliminado com estrondo na Liga dos Campeões após ser goleado pelo Bayern (5-1), e Sp. Braga (3.º) jogarem no sábado, ambos em casa.



No FC Porto, Aboubakar, com uma rotura nos ligamentos, continua a ser a principal baixa nos 'dragões', e no Boavista, Fábio Espinho esteve lesionado e falhou o apuramento na Taça, mas deverá ser avaliado para o jogo de domingo.

Benfica e Sp. Braga não querem perder terreno

Antes, no sábado, o Benfica regressa ao Estádio da Luz, num momento em que tem pouca margem de manobra entre os seus adeptos, que têm elevado as críticas ao futebol sem ideias e resultados do conjunto encarnado.



A equipa -- derrotada por Belenenses e Moreirense, apurada nos descontos na Taça, com o Arouca, da II Liga, e eliminada com goleada na Liga dos Campeões -, está longe de convencer, e o treinador Rui Vitória não tem apresentado soluções.



O Feirense, um lugar acima da linha de descida, mas com os mesmos nove pontos de Boavista e Nacional, é o adversário que se segue, perante um Benfica proibido de perder pontos (uma vez mais) e que em casa tem cada vez menos tolerância dos seus adeptos.



Com o jogo na Luz com início marcado para as 18h00 de sábado, no mesmo dia, um pouco mais tarde, às 20h30, entra em ação o Sp. Braga (3.º), que recebe o Moreirense (6.º) e pode igualar o FC Porto provisoriamente na liderança.

Teste de fogo para Marcel Keizer

O Sporting (2.º) fecha a ronda na segunda-feira, com uma difícil visita ao Rio Ave (20h15).



Na I Liga será a estreia do holandês Marcel Keizer no banco leonino para o campeonato, depois dos jogos na Taça de Portugal com o Lusitano Vildemoinhos e na Liga Europa com o Qarabag.



Será um teste a doer para o treinador holandês, substituto de José Peseiro, frente a um Rio Ave quinto classificado, que ainda não perdeu em Vila do Conde esta época, com quatro triunfos e um empate.



A primeira vez de Petit na Madeira

Quem se estreará também nesta 11.ª jornada será o treinador Petit, que na terça-feira assumiu o comando do Marítimo, face ao despedimento de Cláudio Braga, com a eliminação em casa, com o Feirense (3-0), da Taça de Portugal.



Os madeirenses não vencem desde 2 de setembro, na visita ao Desportivo das Aves, na I Liga, seguindo-se dez jogos, com oito derrotas e dois empates, num acumulado entre todas as competições nacionais.



Em 13.º. os insulares recebem no sábado o Vitória de Setúbal (8.º), às 15h30.