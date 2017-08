Derley reforça o Desportivo das Aves

RTP 03 Ago, 2017, 16:34 | 1.ª Liga

Depois de uma passagem sem sucesso no Benfica, Derley é oficialmente reforço do Desportivo das Aves. O clube, recém-promovido à I Liga, anunciou a chegada do jogador de 29 anos, que terminou a sua ligação ao tetracampeão nacional.







Derley jogou por 27 vezes com a camisola do Benfica, marcando apenas dois golos, na temporada 2014/15, sagrando-se campeão nacional. Na época anterior, o jogador deu nas vistas, depois de ser o prolífico goleador do Marítimo. No clube dos Barreiros, o avançado brasileiro marcou 18 golos em 34 jogos.



Sem espaço na equipa do Benfica, Derley acabou emprestado nas últimas duas épocas: ao Kayserispor, da Turquia, onde marcou cinco golos em 23 jogos, e ao Chiapas, do México. Neste último clube, o jogador brasileiro marcou apenas quatro golos.



Aos 29 anos, Derley vai voltar a disputar a Liga Portuguesa, agora com o Desportivo das Aves, que também deverá receber Arango, reforço colombiano do Benfica, que não faz parte das contas de Rui Vitória para a temporada que vai começar no próximo sábado.