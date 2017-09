Desp. Chaves quer "melhor resultado possível" frente ao FC Porto

Lusa 08 Set, 2017, 15:38 | 1.ª Liga

“Nós preparámo-nos da melhor maneira ao longo de toda a semana para ir ao Dragão e tentar o melhor resultado possível dentro de uma qualidade de jogo que nós esperemos que seja boa”, referiu em Vila Pouca de Aguiar, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado, com o FC Porto.



O início da época para o Desportivo de Chaves está a ser complicado, com a equipa transmontana a ocupar o 17.º lugar da tabela classificativa, com apenas um ponto conquistado. Em contrapartida, o FC Porto partilha o comando com o Sporting, ambos com 12 pontos, e ainda não sofreu qualquer golo.



Apesar do bom arranque do adversário esta época, Luís Castro disse que a sua equipa tem a “responsabilidade” de “ter de fazer um bom resultado”, no entanto ressalvou que esse resultado “vai depender de muitos fatores”, mas em que “claramente o FC Porto é mais favorito para o jogo”.



O Chaves nunca pontuou no Dragão, já não vence fora há cerca de um ano e em casa há cerca de cinco meses.



“Há aqui um cenário que não é o melhor. (...) Temos que olhar para o presente, e o presente diz-nos que temos estes jogadores e vamos avançar com estes jogadores e vamos defender tudo aquilo que são as nossas possibilidades de tentar pontuar no Dragão com estes jogadores e é assim que vamos a jogo”, salientou.



Luís Castro referiu ainda que um jogo de futebol é “sempre um jogo de pressão”.



“Temos a obrigatoriedade de fazer o nosso melhor num contexto que é desconhecido, nós não sabemos o que vai acontecer no jogo, essa tensão existe sempre sobre nós, por muito confiantes que nós estejamos para o jogo o desconhecido transmite-nos sempre alguma pressão e mexe connosco”, referiu.



E continuou: “nós transportamos sempre connosco a ambição de pontos e de jogar bem e isso é uma coisa que nunca se retira antes do jogo acontecer”.



Em quatro jornadas realizadas esta época, o Desportivo de Chaves ainda não venceu nenhum jogo, tendo acumulado três derrotas frente ao Vitória de Guimarães, Benfica, Feirense e um empate com o Vitória de Setúbal.



O jogo entre FC Porto e Desportivo de Chaves está marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão, e terá arbitragem de Rui Oliveira, da associação do Porto.