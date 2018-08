Desportivo das Aves contrata médio marroquino El Adoua

Lusa Comentários 06 Ago, 2018, 15:45 | 1.ª Liga

"Issam El Adoua é o novo jogador do Desportivo das Aves. O médio defensivo rubricou um contrato válido por uma temporada", informa o clube na sua página oficial do Facebook.



O internacional marroquino, de 31 anos, que em Portugal já representou o Vitória de Guimarães, entre 2011 e 2013, estava a jogar no Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos.



El Adoua vem preencher uma lacuna no centro do terreno e não deverá ser o último jogador a ingressar no Aves, que procura ainda mais uma alternativa para o ataque, nomeadamente.