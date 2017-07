Desportivo das Aves garante Nélson Lenho, Washington e Sami

Lusa 03 Jul, 2017, 20:04 | 1.ª Liga

Nélson Lenho, de 33 anos, assinou por três épocas e o Aves destaca que o jogador cumpriu "todos os minutos na I Liga, na época passada", tendo feito 40 jogos no campeonato e na Taça de Portugal.



O brasileiro Washington, de 28 anos, assinou contrato com o Aves por duas temporadas, e chega do despromovido Nacional, clube pelo qual disputou 32 jogos na última época.



Sami, um avançado de 28 anos natural da Guiné-Bissau, encontrava-se no Arouca, igualmente despromovido à II Liga, emprestado pelo FC Porto e vinculou-se ao Desportivo Aves por dois anos.



No dia 01 de julho, o Aves informou que havia contratado o defesa direito Pedrinho, ex-Rio Ave, para as próximas duas épocas desportivas.



O Aves confirmou até ao momento 13 reforços.