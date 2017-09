Desportivo das Aves recebe Belenenses pressionado para obter primeira vitória

Lusa 11 Set, 2017, 09:50 / atualizado em 11 Set, 2017, 09:50 | 1.ª Liga

A equipa nortenha, sob o comando de Ricardo Soares, vem da II Liga e reforçou-se com jogadores experientes e com 'tarimba' de I Liga, mas ainda não venceu no campeonato até ao momento, enquanto o Belenenses, orientado por Domingos Paciência, está numa posição um pouco mais desafogada.



A pressão sobre a equipa do Desportivo das Aves é, neste momento, maior do que a que recai sobre o Belenenses, que já venceu o Marítimo, no Restelo, onde empatou com o Vitória Setúbal, e perdeu 'naturalmente' na Luz, embora por números pesados (5-0), e em Vila do Conde, no jogo de estreia, perante o Rio Ave.



Essa pressão pode ser um obstáculo suplementar para o Aves, que perdeu por 2-0 os dois jogos que realizou em casa, embora frente a adversários com outros objetivos - Sporting e Sporting Braga - empatou a dois golos em Paços de Ferreira e sofreu nova derrota no estádio do Bessa, com o Boavista, por 1-0.



O Belenenses pode explorar essa pressão dos jogadores do Aves, mas a partida pode também ser uma oportunidade importante para a equipa nortenha 'virar de página' e arrancar para um campeonato tranquilo, que é o seu objetivo.



O Desportivo das Aves recebe o Belenenses no seu estádio, num embate com início às 20:00.