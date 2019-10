Desportivo das Aves-Tondela antecipa arranque da nona jornada da I Liga

Comentários 05 Out, 2019, 08:31 / atualizado em 05 Out, 2019, 08:32 | 1.ª Liga

A equipa de Augusto Inácio, 18.ª e última classificada, com três pontos, soma apenas um triunfo, conquistado ainda em agosto, na receção ao Marítimo, e tem também a pior defesa do campeonato, com 19 golos sofridos, enquanto o Tondela, treinado por Natxo Gonzalez, segue em nono, com nove pontos.



A nona jornada será a primeira da temporada a disputar-se durante a semana, já depois da paragem do campeonato para os jogos das seleções, da realização da terceira eliminatória da Taça de Portugal e da conclusão da ronda oito.





A partida foi antecipada em quase três semanas, uma vez que ambas as equipas já foram eliminadas na segunda fase da Taça da Liga, que tem alguns jogos agendados para este fim de semana.