Desportivo de Chaves alcança 10.º lugar no regresso à I Liga

Lusa 22 Mai, 2017, 13:59 | 1.ª Liga

O clube de Trás-os-Montes arrancou com Jorge Simão no comando técnico, mas a boa prestação da equipa fez com que, em dezembro, o treinador fosse substituir José Peseiro no Sporting de Braga, levando consigo Paulinho, Assis e Battaglia, jogadores fulcrais e titulares indiscutíveis.



Os destinos do emblema 'azul-grená' ficaram, durante uma partida, a cargo do treinador de guarda-redes, Carlos Pires, e, posteriormente, Ricardo Soares, do Vizela, da II Liga, e sem qualquer experiência no escalão máximo do futebol, assumiu as rédeas.



Para espanto de muitos, a sua prestação surpreendeu e os resultados falaram por si, colocando a equipa como uma das possíveis candidatas à Liga Europa.



Contudo, a partir de meados de fevereiro, a equipa decresceu de rendimento e, num total de 11 jogos, ganhou apenas um, somando sete derrotas e três empates.



Na prova rainha de Portugal, o clube transmontano conseguiu chegar às meias-finais, deixando pelo caminho o FC Porto, que venceu em casa por 3-2 nas grandes penalidades, após um 'nulo' no marcador, e o Sporting, por 1-0, igualmente em casa.



A disputar um lugar no Jamor, o Desportivo de Chaves defrontou o Vitória de Guimarães, por quem saiu derrotado, após ter perdido em casa dos vimaranenses por 2-0 e ter ganho em casa por 3-1, depois de Braga falhar um penálti nos minutos de compensação.



Este foi o 'momento inglório' do clube, que, por 11 metros, não conseguiu estar na "desejada" final da Taça de Portugal, mas também o "momento de glória" se escreveu nos minutos de compensação, depois de Carlos Ponck ter marcado diante o Sporting, carimbando a passagem às meias-finais da mesma prova.



Em termos individuais, destaque para o 'capitão' Nélson Lenho, que termina a I Liga 2016/17 como o único totalista do campeonato.



O Desportivo de Chaves, que fintou uma insolvência em 2011 graças ao investimento do empresário Francisco Carvalho, chegou à I Liga na época 2015/16 pelas mãos do 'rei das subidas', Vítor Oliveira.



Esta temporada, 17 anos depois da última presença, conseguiu ficar na 10.ª posição, com 38 pontos, a dois do objetivo traçado, tendo já começado a preparar a época.