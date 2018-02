Dez treinadores despedidos no campeonato da I Liga

Mário Aleixo - RTP 19 Fev, 2018, 08:09 / atualizado em 19 Fev, 2018, 08:09 | 1.ª Liga

Os vimaranenses sofreram a pior derrota de sempre em casa frente ao rival Braga na primeira divisão, em jogo da 23ª jornada do campeonato, que manteve a equipa de Guimarães no nono lugar.



O anúncio da saída de Pedro Martins, que se encontrava no clube desde a última temporada, eleva para dez os despedimentos de treinadores na edição 2017/18 da Liga.



Foram dez as saídas, mas apenas sete os clubes a mudarem de treinador, sendo que Desportivo das Aves, Paços de Ferreira e Moreirense já trocaram por duas vezes de técnico.



O último tinha sido o Moreirense, que na terça-feira oficializou o regresso de Petit, após a saída de Sérgio Vieira. A equipa de Moreira de Cónegos já tinha também deixado de contar com Manuel Machado, à décima jornada.



Na presente edição do campeonato, também trocaram duas vezes de treinador o Paços de Ferreira, que começou a época com Vasco Seabra, prosseguiu com Petit e é agora orientado por João Henriques, e o Desportivo das Aves, agora orientado por José Mota, como coordenador técnico, depois de Ricardo Soares ter sido substituído por Lito Vidigal.



Entre as "chicotadas psicológicas" na I Liga, além das seis protagonizadas por estes clubes, contam-se ainda as saídas de técnicos de Boavista, Estoril-Praia e Belenenses, com as entradas de Jorge Simão, Ivo Vieira e Silas, para os lugares de Miguel Leal, Pedro Emanuel e Domingos Paciência, respetivamente.