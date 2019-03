Diaby regressa lesionado ao Sporting, Bruno Fernandes ainda limitado

Lusa Comentários 28 Mar, 2019, 15:35 | 1.ª Liga

De acordo com a informação divulgada no site oficial do clube lisboeta, Diaby tem uma entorse no pé direito e falhou o treino na Academia de Alcochete, em que já estiveram os internacionais Thierry Correia, Luís Maximiano, Marcos Acuna, Sebastian Coates e Cristian Borja. Todos realizaram treino de recuperação.



Bruno Fernandes, com problemas físicos, subiu ao relvado principal da Academia de Alcochete, tendo trabalhado de forma limitada, enquanto o defesa Tiago Ilori e o médio Rodrigo Battaglia continuam a recuperar das respetivas lesões e ficaram no ginásio a efetuar tratamento e recuperação.



A equipa de Alvalade volta a treinar na sexta-feira, às 10h30, em Alcochete, à porta fechada, e após o final do treino, às 12h30, o técnico holandês Marcel Keizer irá falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado.



Os ‘leões’, que ocupam o quarto lugar da I Liga, com 55 pontos, defrontam o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo, com 24, às 18h00, em Trás-os-Montes.