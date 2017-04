Diogo Amado anseia "roubar pontos" ao Benfica

Lusa 27 Abr, 2017, 12:59 | 1.ª Liga

Em declarações aos jornalistas antes do treino desta manhã, no Estádio António Coimbra da Mota, o jogador, de 27 anos, reconheceu a perspetiva de um embate "muito difícil" diante do líder do campeonato, mas não escondeu a esperança de "conseguir um bom resultado e, se possível, roubar pontos ao Benfica".

"O Benfica, essencialmente em sua casa, costuma impor um grande ritmo de jogo e demonstra a sua qualidade perante os seus adeptos, mas temos estado focados no nosso trabalho para tentarmos fazer um ótimo jogo na Luz", afirmou o influente futebolista estorilista.

O recente empate a três golos diante dos `encarnados`, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, foi lembrado por Diogo Amado, que enalteceu a "excelente atitude" da equipa.

"Roubar pontos na casa do Benfica não é fácil. Se conseguirmos melhor, ficaremos muito felizes por isso, mas o empate seria aceitável antes do jogo. É normal darem o Estoril como uma equipa já derrotada e colocarem essa responsabilidade sobre o Benfica, mas isso não nos diz muito. O Benfica jogou muito bem, mas nós conseguimos em certa parte eliminar os seus pontos fortes", lembrou o jogador.

Em 2013, o Estoril conseguiu impor um empate ao Benfica no Estádio da Luz, quando os `encarnados` disputavam `taco-a-taco` o título com o FC Porto, para quem viriam depois a perder a corrida. Confrontado com essa memória, o jogador estorilista assumiu que as semelhanças ficam-se pelo calendário, pois "são situações completamente diferentes".

"Deveríamos estar melhor classificados, na altura estávamos a lutar por um lugar europeu, mas isso não faz com que a nossa ambição para este jogo seja menor. Queremos um ótimo resultado, agora se vamos complicar as contas do Benfica isso não é da nossa competência. Iremos fazer de tudo, independentemente do respeito", observou.

Já sobre o duelo entre `águias` e `dragões` na luta pelo campeonato, Diogo Amado recusou diferenciar Benfica e FC Porto: "São duas equipas com muita qualidade, tanto uma como outra podem chegar facilmente ao topo da Liga. Não sei qual será campeã".

O futebolista português destacou ainda a mensagem que o técnico Pedro Emanuel tem passado aos jogadores ao longo da semana, acentuando o seu caráter positivo e a crença de uma boa prestação no Estádio da Luz.

"É sempre complicado defrontar equipas desta dimensão, mas estamos preparados para isso. O treinador tem passado uma mensagem de grande positivismo e isso fará com que o jogo possa correr bem para o nosso lado. O Pedro Emanuel tem uma grande vantagem por ter sido jogador e ele consegue passar isso para todos nós. Todos sentimos o seu apoio", frisou.

Nesse sentido, o jogador estorilista apelou à continuidade de Pedro Emanuel no comando da equipa na próxima época. "Tem mostrado um excelente trabalho e acho que seria benéfico não só para o Estoril, mas também para os jogadores. Tem feito uma excelente evolução a nível individual e isso é muito importante para o Estoril e para os jogadores", concluiu.

O desafio da 31ª jornada entre o Benfica, líder, com 72 pontos, e o Estoril, 14.º classificado, com 31, está marcado para este sábado, às 18:15, no Estádio da Luz.