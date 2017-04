Diogo Amado quer contrariar o Benfica

Mário Aleixo - RTP 27 Abr, 2017, 12:00 / atualizado em 27 Abr, 2017, 12:18 | 1.ª Liga

Benfica e Estoril defrontam-se no próximo sábado, a partir das 18h15, em jogo da 31ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



O médio dos “canarinhos” fez a antevisão da partida, na manhã desta quinta feira, e assegurou que a sua equipa se preparou ao longo da semana para enfrentar com sucesso o líder do campeonato, como registou o repórter da Antena 1, José Carlos Lopes.





O futebolista reconheceu que O Benfica “está forte” mas espera obter um bom resultado no sábado, embora não seja fácil, pelo que “o empate seria aceitável”.Diogo Amado não concordou com a análise de que o meio-campo do Benfica é o setor mais frágil da equipa.Questionado sobre o que trouxe de novo Pedro Emanuel à equipa o jogador afirmou: “Cada pessoa tem o seu estilo e postura. É bom ele (Pedro Emanuel) ter sido jogador porque está mais próximo de nós”.O jogador defende a continuidade do treinador na próxima época e sobre a veia goleadora da equipa explicou: “Tudo começa na coesão defensiva do coletivo”.O plantel do Estoril-Praia foi alvo, esta manhã, de uma visita de uma brigada da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), a dois dias da visita do clube ao Benfica.Os elementos da brigada da ADoP chegaram ao Estádio António Coimbra da Mota cerca das 9h00 para controlar todos os jogadores, tendo recolhido amostras de sangue e urina antes do treino.