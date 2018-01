Diogo Figueiras no Sporting de Braga

Lusa 31 Jan, 2018, 16:18 | 1.ª Liga

O jogador, de 26 anos, joga no estrangeiro desde 2013/14, temporada em que se transferiu do Paços de Ferreira para o Sevilha, clube no qual venceu duas Ligas Europa.



Figueiras foi depois emprestado aos italianos do Génova e, na última época, rumou ao Olympiacos onde se sagrou campeão grego.



Formado no Benfica e Vilafranquense, Diogo Figueiras alinhou depois no Pinhalnovense e Moreirense, regressando agora a Portugal via Sporting de Braga, que adquiriu a totalidade do seu passe.