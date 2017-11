Dito : "Clássico é de tripla a pender para os `dragões`

Mário Aleixo - RTP 29 Nov, 2017, 12:33 / atualizado em 29 Nov, 2017, 12:33 | 1.ª Liga

O clássico visto por quem vestiu as duas camisolas e realizou inúmeros clássicos na carreira.



Dito é agora treinador e comentador de futebol e, em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, disse não ter dúvidas é jogo de tripla ainda que os “dragões” tenham ligeiro favoritismo.





O FC Porto vem de um empate nas Aves o Benfica de uma goleada ao Setúbal mas nesta semana e quando a bola rolar diz Dito que tudo se esquece e começa um novo mundo.Num clássico as equipas sobressaem sempre mas também há s quem possa desequilibrar a nível individual e o, agora treinador, não esquece nomes como os de Brahimi, Jonas e Pizzi.Dito atual técnico do Famalicão que está num dos lugares de subida refere ainda que o ruido exterior que FC Porto e Benfica têm feito passa ao lado dos jogadores. É o que lhe diz a experiência.Dito na abordagem ao clássico de depois de amanhã. Com lotação esgotada desde a passada semana e sem se saber nesta altura quem arbitra a partida.O conselho de arbitragem mantém sigilo sobre o árbitro do jogo mais esperado da jornada do fim de semana.