Dois jogos no Minho a fechar a nona jornada da I Liga

Mário Aleixo - RTP 23 Out, 2017, 08:00 / atualizado em 23 Out, 2017, 08:00 | 1.ª Liga

A partir das19h00, em Moreira de Cónegos, os anfitriões tentam abandonar o trio que reparte o último lugar, juntamente com Estoril-Praia e Desportivo das Aves, enquanto os "arsenalistas" aspiram a destronar o Marítimo do quarto lugar.



Na formmação dos cónegos há seis lesionados: Alfa Semedo, Dramé, Fati, Bruno Silva, Ronaldo Peña e Rúben Lima.



No lançamento do jogo o treinador da equipa da casa, Manuel Machado, reconheceu que a equipa tem estabilizado os seus processos e mostrou-se confiante na obtenção de um resultado positivo.



Do lado sos "arsenalistas" registam-se as ausências de Marafona, Rosic, Sequeira, Bakic, Wilson Eduardo e Dyego Sousa, todos lesionados.



Na antevisão da partida o técnico Abel Ferreira deixou a receita para sair vitorioso do encontro: "Teremos de ser dinâmicos, agressivos e tentar chegar ráido à baliza do adversário".

"Conquistadores" querem recuperar tempo perdido

Duas horas mais tarde, na Cidade Berço, os vitorianos podem juntar-se a Boavista e Belenenses no sétimo lugar em caso de triunfo, enquanto os algarvios podem, vencendo, juntar-se ao adversário desta noite e ao V. Setúbal no 10º lugar.



Nos vimaranenses há duas baixas confirmadas: Douglas e Pedro Henrique estão lesionados.



Na antevisão da partida o treinador Pedro Martins realçou a importância de regressar aos resultados positivos para encurtar distâncias para as equipas da frente da classificação.



Entre os forasteiros há seis ausências por lesão: Jadson, Inácio, Ricardo Pessoa, Marcel Tabata, Ewerton e Chidera.



O técnico dos algarvios, Vítor Oliveira, no lançamento do jogo, procurou desvalorizar as ausências e salientou que a sua equipa sabe aquilo que é capaz de fazer.



O FC Porto continua líder isolado, com 25 pontos, seguido do Sporting com 23 e do Benfica com 20.



Os "dragões" golearam sábado o Paços de Ferreira (6-1), enquanto domingo os "leões" fizeram o mesmo ao Desportivo de Chaves (5-1), enquanto as "águias" ganharam no recinto do Desportivo das Aves por 3-1.