Doumbia e Coentrão nos 30 convocados para estágio na Suíça

Lusa 10 Jul, 2017, 20:10 | 1.ª Liga

De realçar, ainda, as presenças entre os convocados, que o Sporting anunciou na sua página oficial na internet, do argentino Jonathan Silva, que estava emprestado ao Boca Juniors e que foi o último jogador a juntar-se aos trabalhos de pré-época dos ‘leões’, e de Jovane Cabral, avançado cabo-verdiano de 19 anos que tem vindo a ser observado por Jorge Jesus.



É a seguinte a lista de convocados: Azbe Jug, Stojkovic e Pedro Silva – guarda-redes; Piccini, Paulo Oliveira, Tobias Figueiredo, Domingos Duarte, André Geraldes, Fábio Coentrão, Jonathan Silva, André Pinto, Mathieu e Coates – defesas; Francisco Geraldes, Palhinha, Mattheus Oliveira, Battaglia, Bruno Fernandes, Alan Ruiz, Bruno César e Petrovic – médios; Iúri Medeiros, Doumbia, Gelson Dala, Bas Dost, Podence, Ryan Gauld, Jovane Cabral, Leonardo Ruiz e Matheus Pereira – avançados.



Neste estágio que decorre em Nyon, o Sporting tem previstos três jogos de preparação, o primeiro dos quais na quarta-feira frente aos turcos do Fenerbahçe, na localidade de Renens, no Stade du Censuy, a partir das 19h30 (hora portuguesa).



No dia seguinte, quinta-feira, os ‘leões’ defrontam os espanhóis do Valência, em Martigny, no Stade D’Octodure, também às 19h30 (hora portuguesa) e fazem o terceiro e último jogo frente aos suíços do Basileia, no sábado, pelas 18h00 (hora portuguesa), no Stade des Gréves, em Delley-Portalban.