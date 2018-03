"Dragões" e "leões" apresentam os trunfos acumulados

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Mar, 2018, 11:24 / atualizado em 01 Mar, 2018, 11:25 | 1.ª Liga

O clássico entre FC Porto e Sporting, que abre a 25ª jornada, está marcado para sexta-feira, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto.



O líder FC Porto e o Sporting, terceiro, a cinco pontos, estão “obrigados” a vencer o clássico até para não ser o Benfica a ganhar.



Para o Benfica, que no dia seguinte (sábado) recebe o Marítimo, o melhor resultado do clássico talvez passe por um empate, na medida em que lhe permitiria reduzir para três pontos o atraso para o FC Porto -- passando a estar dependente apenas dos seus resultados - e distanciar-se do Sporting.



O FC Porto está a ter uma época praticamente imaculada a nível interno, com o ponto mais negativo a ser a eliminação nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, frente ao Sporting.



Após 33 jogos em todas as competições nacionais, os “dragões'” têm apenas seis empates, dois dos quais com os “leões”.



O FC Porto tem uma clara vantagem na receção ao Sporting em jogos da I Liga portuguesa de futebol, com mais de 50 por cento de triunfos, que elevaram para esmagadores 80 por cento nos últimos 10 encontros.



Os treinadores Jorge Jesus e Sérgio Conceição vão defrontar-se pela 14ª vez, no clássico FC Porto-Sporting, da I Liga portuguesa de futebol, sendo que o técnico dos “leões” leva vantagem nos confrontos com o antigo pupilo.



Em 13 jogos disputados, Jesus logrou seis triunfos, contra três de Conceição, num historial que regista ainda quatro empates.



O treinador Sérgio Conceição vai defrontar o Sporting pela 12ª vez na carreira, depois de há três semanas ter conquistado o primeiro triunfo sobre os “leões”.



O FC Porto soma mais um triunfo do que o Sporting no histórico dos 228 embates entre os dois conjuntos.