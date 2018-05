Duelo em Alvalade com vista para a Champions

Lusa Comentários 05 Mai, 2018, 09:53 / atualizado em 05 Mai, 2018, 09:53 | 1.ª Liga

Com o título praticamente uma miragem, 'leões' e 'águias' defrontam-se com o segundo posto na mira, lugar que dá acesso à pré-eliminatória da 'Champions', já que apenas o campeão tem lugar garantido na fase de grupos da próxima edição da prova.



Igualados em pontos, o Benfica encontra-se para já no segundo posto, mas a posição pode alterar-se, já que apenas na última jornada passa a valer o critério do confronto direto e, aí, para já, a vantagem é sportinguista, uma vez que os 'leões' empataram 1-1 na primeira volta na Luz, valendo o golo marcado fora para desempate.



Deste modo, e com o empate na sexta-feira do Sporting de Braga na receção ao Boavista, um triunfo de qualquer um dos dois conjuntos garante-lhe o segundo lugar, enquanto o empate adia para a última jornada a decisão entre os dois rivais, podendo ainda ser chamado para desempate o fator 'golos fora'.



O dia pode ainda ser de festa para o FC Porto, que se sagrará campeão nacional caso o dérbi termine empatado.



Além do 'clássico' de Alvalade, a ronda conta ainda mais dois jogos hoje, ambos entre equipas já com a sua situação definida na tabela: o Belenenses-Portimonense e o Tondela-Vitória de Guimarães.



Resultados e programa da 33.ª jornada:



Sexta-feira

Sporting de Braga - Boavista, 1-1



Sábado

Belenenses -- Portimonense, 16:00

Tondela - Vitória de Guimarães, 18:15

Sporting - Benfica, 20:30



Domingo

Estoril-Praia - Vitória de Setúbal, 16:00

Moreirense - Desportivo das Aves, 16:00

Desportivo de Chaves - Marítimo, 18:00

FC Porto - Feirense, 20:15



Segunda-feira

Paços de Ferreira - Rio Ave, 20:00