Dupla minhota procura roubar quinto lugar ao Belenenses no regresso da I Liga

Lusa Comentários 28 Jan, 2019, 09:32 | 1.ª Liga

As equipas minhotas ocupam o sexto e sétimo lugares, ambas com 28 pontos, menos um do que os lisboetas, que na ronda anterior se isolaram no quinto posto, mas terão um desafio de elevado grau de dificuldade no estádio do campeão nacional, no encontro de encerramento da ronda.



Numa jornada com um calendário pouco habitual, que arranca hoje e termina na quarta-feira, devido à realização da ‘final four’ da Taça da Liga, conquistada pelo Sporting, os ‘cónegos’, que vêm de dois desaires seguidos na prova, o último em Alvalade, perante o Sporting, recebem, a partir das 19:00, o Nacional, 14.º classificado.



Pouco depois, os vitorianos visitam o Feirense, 17.º e penúltimo colocado, após terem sofrido duas derrotas seguidas com o Benfica (ambas por 1-0), a primeira das quais ditou a eliminação dos vimarenenses da Taça de Portugal e a segunda para o campeonato.



A jornada arranca com a receção do Marítimo (11.º) ao Rio Ave (10.º), duas equipas separadas por um ponto e que estão em momentos distintos na temporada: os insulares têm vindo a recuperar na classificação desde que Petit assumiu o comando técnico e levam já três vitórias seguidas, enquanto os vilacondenses não sabem o que é vencer há 10 encontros.



No outro encontro do dia, o Tondela, 12.º colocado, recebe o Desportivo das Aves, 16.º e antepenúltimo, que vem de um triunfo sobre o Vitória de Setúbal (2-1), na estreia de Augusto Inácio como treinador.



Na terça-feira destacam-se as receções do Benfica e do Sporting de Braga, segundo e terceiro posicionados, respetivamente, ao Boavista e ao Santa Clara, enquanto o rival Sporting, quarto da classificação, que revalidou no sábado o título na Taça da Liga, desloca-se na quarta-feira ao estádio do Vitória de Setúbal.