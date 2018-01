Em dia de dérbi lisboeta o grande vencedor foi o FC Porto

Inês Geraldo - RTP 04 Jan, 2018, 00:03 / atualizado em 04 Jan, 2018, 00:08 | 1.ª Liga

Em mais um dérbi eterno, Benfica e Sporting entraram com equipas encaixadas uma na outra, não havendo um claro dominador no primeiro quarto de hora da primeira parte. O primeiro lance de perigo no Estádio da Luz acabou em golo.



Gelson Martins inaugurou o marcador, num cabeceamento possante, deixando para trás a marcação de Grimaldo. Bruno Fernandes encontrou Fábio Coentrão que, descaído pela esquerda, cruzou a bola (foi prensada em Rúben Dias) e Gelson aproveitou o esférico no interior da área, batendo Varela pela primeira e única vez.





Benfica pressiona e alcança empate

A partir dos 20 minutos, as duas equipa começaram a criar ocasiões de perigo, com o Benfica perto do golo do empate, num cruzamento prensado que pairou à frente da baliza do Sporting. Gelson acabou por retirar o esférico com um corte eficaz.Seguiram-se dois lances que colocaram Bruno Varela à prova. Bruno Fernandes e Acuña experimentaram a meia distância e viram o guardião português a defender os dois remates. Jonas tentou marcar o seu primeiro golo ao Sporting num remate de primeira, após combinação com Krovinovic, mas o pontapé saiu ao lado da baliza de Rui Patrício.Aos 34 minutos surge o lance de maior polémica da primeira parte. André Almeida cruza pela direita, Jonas recebe de peito e remata contra Fábio Coentrão. O Benfica reclama grande penalidade por mão do internacional português, mas Hugo Miguel manda seguir jogo depois de consultar o vídeo-árbitro. Numa das repetições percebe-se que bola bate na cara do jogador do Sporting.Na sequência do lance, Krovinovic remata com estrondo à trave da baliza de Rui Patrício. Até ao fim dos primeiros 45 minutos, destaque para dois lances do croata Krovinovic e Gelson Martins, que estiveram perto do golo.A segunda metade trouxe o Benfica a correr atrás do prejuízo e Jonas foi o protagonista do desperdício benfiquista. À hora de jogo, o avançado brasileiro remata por duas vezes e em ambas as ocasiões o esférico é prensado em Coates e Piccinni, galgando a linha final.Chamado ao jogo, Raúl Jiménez também tentou o empate, mas os remates do mexicano não causaram perigo para as redes defendidas por Rui Patrício.Aos 73 minutos, novo lance de polémica. O Benfica volta a reclamar grande penalidade, depois de o esférico tocar no braço de William Carvalho numa bola disputada com Raúl Jiménez. Hugo Miguel voltou mandar seguir a partida.Com osa procurarem o contra-golpe, a equipa de Rui Vitória voltou a estar perto da igualdade. Jogada de ataque do lado direito, cruzamento de Rafa para o interior da área e um corte de Coates que por pouco enganava Rui Patrício.Já nos últimos dez minutos de tempo regulamentar, Rui Vitória apostou em João Carvalho para tentar alcançar pontos no dérbi. O jogador formado nas escolas do Seixal esteve muito perto do tento do empate, com um remate colocado fora da área que passou por cima do travessão de Rui Patrício.Aos 90 minutos, o Benfica chega ao empate. Hugo Miguel marca grande penalidade depois de um corte de Battaglia a remate de Rafa. Jonas foi chamado a marcar o castigo máximo e perante Rui Patrício não falhou, estreando-se nos golos frente ao Sporting.Moralizado com o golo conseguido ao 22.º remate, a equipa de Rui Vitória ainda tentou chegar ao tento da vitória, com Raúl Jiménez a quase festejar.Terminada a partida no Estádio da Luz, Benfica e Sporting somaram um ponto, acabando o FC Porto por ser o grande beneficiado. Com o triunfo em Santa Maria da Feira, a equipa de Sérgio Conceição é líder isolada da Liga Portuguesa, com mais dois pontos do que o Sporting e a cinco do Benfica.