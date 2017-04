Empatas deixam tudo igual na I Liga

Mário Aleixo - RTP 24 Abr, 2017, 07:54 / atualizado em 24 Abr, 2017, 07:55 | 1.ª Liga

O FC do Porto voltou a comprometer as aspirações de chegar ao título de campeão nacional de futebol ao empatar em casa com o Feirense 0-0, depois de no dia anterior Sporting e Benfica terem alcançado uma igualdade (1-1) no dérbi realizado entre eles.



No final da partida no estádio do Dragão os jogadores azuis e brancos foram brindados com vaias e assobios pelos adeptos descontentes.



O treinador Nuno Espírito Santo não poupou nos elogios aos atletas, do que o treinador do FC Porto não gostou foi do trabalho do árbitro.





Os azuis e brancos não conseguiram aproveitar o empate do Benfica em Alvalade e continuam a três pontos do líder.Na luta direta pelo quarto lugar o Paços de Ferreira venceu o Sp. Braga por 3-1 eo Vitória de Guimarães ganhou ao Boavista por 2-0.A classificação está agora assim ordenada: 1º Benfica 72 pontos, 2º FC Porto 69, 3º Sporting 64, 4º V. Guimarães 56 e 5º Sp. Braga 51.Ainda na luta pelo 6º lugar quer dá acesso à Liga Europa o 6º é o Marítimo com 47 pontos e o Rio Ave é 7º com 42.Na fuga à despromoção, ou seja, aos dois últimos lugares estão diretamente três equipas: 16º Moreirense com 24 pontos, 17º Tondela 23 e 18º e último Nacional com 20 pontos.A jornada termina esta segunda feira com o jogo Moreirense-Chaves, a partir das 20h00.: Estoril (casa), Rio Ave (fora), V. Guimarães (casa) e Boavista (fora).: Chaves (fora), Marítimo (fora), P. Ferreira (casa) e Moreirense (fora).