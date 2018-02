Estoril e FC Porto contam armas para quarta-feira

Mário Aleixo - RTP 20 Fev, 2018, 12:28 / atualizado em 20 Fev, 2018, 12:28 | 1.ª Liga

O desafio da 18ª jornada da I Liga iniciado a 14 de janeiro entre as duas equipas foi interrompido ao intervalo, por causa de um abatimento na bancada norte.



Na equipa estorilista do “onze” que terminou o primeiro tempo com os “dragões”, dois jogadores já não fazem parte do plantel: Wesley e Aylton.



As regras não permitem a utilização de Dankler, Ailton, Gonçalo Santos e Ewandro Costa, reforços de inverno que chegaram à Amoreira depois de 15 de janeiro.



Do lado dos portistas estavam lesionados e recuperaram Brahimi e Otávio podendo ir a jogo.



Ausentes estarão Gonçalo Paciência, Paulinho, Osorio e Waris que não estavam inscritos quando do primeiro encontro. Lesionados estão Aboubakar, Danilo e Ricardo. Foi transferido Layún.



Estes e outros dados relativos às duas equipas foram compilados pela jornalista da Antena 1, Cláudia Martins.





O presidente do Estoril, Alexandre Faria, espera uma segunda parte interessante em que a sua equipa parte em vantagem.Quanto aos bilhetes válidos e não válidos que vêm do jogo de janeiro, o líder do clube canarinho recordou que terminou o período de devolução de bilhetes para as pessoas que não podem assistir à segunda parte do encontro.O jogo desta quarta-feira tem o início marcado para as 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota.