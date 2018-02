Estoril entra a defender um golo e FC Porto quer somar três

Mário Aleixo - RTP 21 Fev, 2018, 07:27 / atualizado em 21 Fev, 2018, 07:27 | 1.ª Liga

O encontro, que se começou a disputar em 15 de janeiro, foi interrompido ao intervalo devido a problemas de segurança na bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota, numa altura em que os anfitriões venciam por 1-0, graças ao golo marcado pelo médio brasileiro Eduardo Teixeira, aos 17 minutos.



A equipa portuense lidera o campeonato, com mais dois pontos do que o tetracampeão Benfica e o Sporting, e, caso consiga dar a volta ao resultado, passará a dispor de uma confortável vantagem de cinco pontos sobre os rivais lisboetas.



Os dois treinadores poderão efetuar as alterações que pretendam relativamente aos "onzes" apresentados há um mês, com a condicionante de que nenhum jogador presente em campo no momento da interrupção poderá ser utilizado noutra condição, ou seja, não poderá ser inscrito como suplente.

As mudanças nos azuis e brancos

Como Iker Casillas parece ter recuperado a titularidade na baliza do FC Porto, o guarda-redes José Sá, que iniciou a partida de janeiro no "onze", não poderá sentar-se no banco de suplentes, caso Sérgio Conceição continue a apostar no guardião espanhol.



Sérgio Conceição não poderá, garantidamente, contar com o mexicano Layún, que foi emprestado ao Sevilha, enquanto Ricardo Pereira, Danilo e Aboubakar estão lesionados, o que obrigará o treinador dos "dragões" a promover muitas alterações.



Como o regulamento de competições da Liga determina que podem ser utilizados jogadores que há um mês não constavam da ficha técnica do jogo, o técnico portuense poderá convocar o influente Brahimi e Otávio, ausentes em janeiro devido a lesão.



Por outro lado, o regulamento impõe também que apenas podem ser integrados na ficha técnica de hoje jogadores que já estivessem inscritos no clube na data inicial da partida, o que impede Sérgio Conceição de contar com os reforços Osorio, Paulinho, Gonçalo Paciência e Waris.

"Canarinhos" recompõem o "onze"

No Estoril, ficarão de fora Wesley e Aylton Boa Morte, emprestados ao Paraná e ao Cova da Piedade, e nenhum dos jogadores adquiridos na reabertura do mercado de transferências pode ser opção para o treinador Ivo Vieira, que, por outro lado, já poderá utilizar Mano, Halliche, Lucas Cavalcante e Victor Andrade.



A nível disciplinar, o regulamento estipula que apenas os jogadores que estavam suspensos na data original da partida mantêm essa condição, como acontece com o avançado estorilista Kléber.



O avançado portuense Corona, que recebeu o quinto cartão amarelo na Liga no jogo com o Rio Ave, e o avançado "canarinho" Bruno Gomes, expulso frente ao Belenenses, ambos na jornada anterior (23ª), estarão disponíveis, pois apenas cumprirão as suspensões na 24ª ronda.