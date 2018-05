Estoril está a uma vitória de garantir a salvação

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Mai, 2018, 12:31 / atualizado em 10 Mai, 2018, 12:31 | 1.ª Liga

A 90 minutos do final do campeonato da I Liga há cinco equipas a lutarem para evitar a descida à II Lig.



Na luta para evitar a descida de divisão, reservada para os dois últimos, estão Estoril (29 pontos à entrada para a última jornada), V. Setúbal (29 pts.), P. Ferreira (30 pts.), Feirense (30 pts.) e Moreirense (32pts.).



O Estoril defronta o Feirense no terreno deste e para a equipa dos arredores de Lisboa não há segunda via: ou vence ou diz adeus ao principal campeonato profissional.



Litos, de 51 anos, que jogou no Estoril em 1995/96 e treinou a equipa entre 2004 e 2007, o jogo deste domingo colocará frente a frente uma escola do Feirense apoiada pelo seu público e uma formação forasteira que enfrentará um ambiente hostil.





A última jornada a realizar no próximo fim de semana contempla os seguintes jogos:

Litos que, em declarações ao jornalista Nuno Matos, fez uma retrospetiva da época onde apontou desequilíbrios na equipa e considerou a saída do treinador Pedro Emanuel (substituído por Ivo Vieira) precipitada.Boavista-BelenensesRio Ave-Sp. BragaFeirense-EstorilPortimonense-P. FerreiraAves-ChavesBenfica-MoreirenseV. Guimarães-PortoMarítimo-SportingV. Setúbal-Tondela