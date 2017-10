Estoril-Praia e Boavista abrem jornada contra a crise

Mário Aleixo - RTP 20 Out, 2017, 08:22 / atualizado em 20 Out, 2017, 08:22 | 1.ª Liga

A equipa estorilista procura quebrar a série negativa de sete derrotas consecutivas, cinco das quais para o campeonato, enquanto o Boavista tenta recuperar da recente eliminação na terceira eliminatória da Taça de Portugal, na qual os "canarinhos" também foram afastados.



Na formação estorilista a nota de destaque vai para a ausência do goleador Kléber, a cumprir castigo, e de Thiago Cardoso, lesionado.



Na antevisão da partida o treinador Pedro Emanuel revelou: "Sabemos o que queremos e vemos no jogo com o Boavista uma oportunidade para inverter os resultados das últimas jornadas".



Os axadezados apresentam-se com duas ausências: Tahar e Bulos, ambos lesionados.



Para o técnico Jorge Simão a deslocação ao Estoril é "uma oportunidade de somar três pontos, independentemente de o adversário estar ou não há sete jogos sem vencer".

Líder FC Porto recebe o P. Ferreira

O FC Porto apenas entra em ação no sábado, ao receber o Paços de Ferreira (10º), na expetativa de consolidar o comando da prova e colocar sob pressão o Sporting, segundo colocado, com menos dois pontos, que joga no dia seguinte em casa com o Desportivo de Chaves (11º).



Com apenas duas vitórias nos últimos oito jogos, em várias competições, o tetracampeão Benfica, terceiro classificado, a cinco pontos do rival portuense, está "proibido" de perder pontos na visita ao estádio do Desportivo das Aves, no domingo.



Programa da nona jornada:



- Sexta-feira, 20 out:



Estoril-Praia -- Boavista, 20h30



- Sábado, 21 out:



Feirense - Rio Ave, 16h00



Vitória de Setúbal -- Marítimo, 18h15



FC Porto - Paços de Ferreira, 20h30



- Domingo, 22 out:



Tondela -- Belenenses, 16h00



Desportivo das Aves -- Benfica, 18h00



Sporting - Desportivo de Chaves, 20h15



- Segunda-feira, 23 out:



Vitória de Guimarães -- Portimonense, 19h00



Moreirense - Sporting de Braga, 19h00