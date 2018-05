Estoril Praia e Paços de Ferreira despromovidos à II Liga

Lusa Comentários 14 Mai, 2018, 08:42 | 1.ª Liga

Na 34.ª e última jornada da I Liga, o Estoril e o Feirense, em luta direta pela manutenção, não foram além de um `nulo` que deixou os `canarinhos` no 18.º e último lugar da classificação, com 30 pontos, e que ditou a sua despromoção após seis épocas no escalão principal. A equipa da casa ficou no 16.º posto, um ponto acima da linha de descida.

Em Portimão, o Paços de Ferreira foi batido por 3-1 e também não escapou à despromoção, terminando o campeonato no 17.º e penúltimo lugar, para regressar ao segundo escalão depois de 13 temporadas seguidas na I Liga.

O Moreirense, apesar da derrota na Luz com o Benfica (1-0), e o Vitória de Setúbal, com uma vitória em casa sobre o Tondela (1-0), asseguraram a manutenção, terminando em 15.º e 14.º, respetivamente, ambos com 32 pontos.