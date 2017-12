Estoril-Praia e Portimonense fecham jornada na Amoreira

Mário Aleixo - RTP 04 Dez, 2017, 07:39 / atualizado em 04 Dez, 2017, 07:40 | 1.ª Liga

Sem qualquer vitória nos últimos nove jogos (um empate, a zero, no reduto do Marítimo, na derradeira ronda), o Estoril-Praia procura o primeiro triunfo desde 19 de agosto, quando venceu em Tondela por 3-2.



Em casa, os "canarinhos" somam um triunfo (3-0 ao Vitória de Guimarães, à segunda jornada, a 14 de agosto) e quatro desaires, com três golos marcados e nove sofridos.



Na equipa estorilistas há quatro baixas por lesão: Lucas Cavalcante, Gonçalo Brandão, Thiago Cardoso e Mano.



Na antevisão da partida o treinador da equipa dos arredores de Lisboa, Ivo Vieira, acredita que conseguirá o primeiro triunfo desde que assumiu o comando da equipa.



Ao contrário do Estoril-Praia, o Portimonense segue num tranquilo 10º lugar na tabela, com 15 pontos, sendo que apenas dois foram conquistados longe de Portimão.



Nos algarvios há quatro ausências anunciadas: Ricardo Pessoa, Marcel e Chidera (lesionados) e Pedro Sá (castigado).



Após cinco jogos sem derrtoas o técnico da formação de Portimão, Vítor Oliveira, na conferência de imprensa de lançamento do jogo lembrou que importa estar alerta.



Em reduto alheio, os comandados de Vítor Oliveira somam dois empates e quatro derrotas. No caso de primeiro triunfo fora, saltam para a primeira metade da tabela.



O jogo terá início ás 20h00.



A 13.ª jornada arrancou na sexta-feira, dia em que o FC Porto e o Benfica empataram a zero no do Dragão e o Sporting bateu em casa o Belenenses por 1-0, igualando os portistas e três pontos à frente dos tetracampeões.



Resultados da 13ª jornada:



Sporting -- Belenenses, 1-0



FC Porto -- Benfica, 0-0



Moreirense -- Marítimo, 1-1



Tondela - Rio Ave, 1-3



Desportivo de Chaves -- Boavista, 0-0



Feirense - Desportivo das Aves, 0-1



Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 3-0



Vitória de Setúbal - Vitória de Guimarães, 1-2