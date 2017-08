Estoril-Praia garante empréstimo do lateral Abner

Lusa 20 Ago, 2017, 17:49 / atualizado em 20 Ago, 2017, 17:49 | 1.ª Liga

Em declarações prestadas ao site oficial do 'clube da Linha', o jogador, de 21 anos, explicou que o facto de conhecer alguns elementos do plantel comandado pelo treinador Pedro Emanuel e as boas informações que recolheu sobre o 10.º classificado da última edição da I Liga de futebol portuguesa contribuíram para a sua decisão de rumar a Portugal.



"Estou muito feliz por estar no Estoril-Praia. Já tinha ouvido sobre o clube porque já conhecia Matheus Índio, Tocantins e Lucas Evangelista das seleções nacionais no Brasil. Disseram-me que é um clube muito familiar e com uma estrutura que dá o melhor acompanhamento possível", frisou.



Para o jogador brasileiro, o futebol "dinâmico e muito tático" da liga portuguesa, bem como a sua competitividade, pesaram igualmente na transferência, descrevendo-se como um "jogador guerreiro" e com "vontade de ganhar" e ajudar a equipa.



Abner, que chegou para suprir o lugar deixado vago por Ailton - que rumou neste defeso ao Estugarda - assumiu ainda ter como referência o compatriota Marcelo, do Real Madrid, e valorizou o seu pendor ofensivo. Porém, realçou a importância da passagem pelos 'merengues' na melhoria das suas competências defensivas.



"Acho que os jogadores brasileiros da minha posição tendem a ser mais ofensivos e eu também, mas no futebol europeu o aspeto defensivo é muito valorizado e trabalhei esse lado no Real", clarificou.



O lateral brasileiro é já o nono reforço dos estorilistas para a nova época, juntando-se, assim, ao lote constituído por Aylton Boa Morte, Jorman Aguilar, Lucas Evangelista, João Gurgel, Wesley, Pedro Monteiro, Fernando Fonseca e Halliche.