Estoril-Praia soma primeira derrota da pré-época diante do Bournemouth

Lusa 16 Jul, 2017, 11:13 | 1.ª Liga

Depois dos triunfos sobre o Real Massamá (4-1) e Sporting B (2-1), a equipa comandada pelo treinador Pedro Emanuel viu o avançado Jordon Ibe adiantar o Bournemouth no marcador aos 54 minutos, tendo o médio brasileiro Eduardo reposto a igualdade aos 64, num livre direto exemplar. Porém, o médio costa-marfinense Max Gradel deu a vitória aos ingleses à passagem dos 71 minutos.



Para este encontro, o técnico estorilista apostou num 'onze' inicial de continuidade em relação à última época, constituído por Thierry Graça, Mano, Dankler, Gonçalo Brandão, Joel, Eduardo, Lucas Evangelista, Matheus Índio, Allano, André Claro e Kléber. A exceção foi mesmo o médio brasileiro Lucas Evangelista, um dos reforços para a temporada 2017/18.



Já durante o encontro, Pedro Emanuel optou por testar também novas soluções na equipa, lançando os outros reforços: Pedro Monteiro, Jorman Aguilar, Aylton Boa Morte, João Gurgel e Wesley. Paralelamente, apostou ainda em elementos que já figuravam no plantel da época transata, como Carlinhos, Diakhité, Afonso Taira e Tocantins.



Cumprido o primeiro desafio no estágio que decorre em Alhaurín, após o cancelamento do embate com o FUS Rabat na passada quarta-feira, o Estoril volta a entrar em ação na próxima terça-feira, com um jogo contra os espanhóis do Rayo Vallecano. O estágio estorilista em solo espanhol termina no dia 21, data em que a comitiva regressa a Portugal.