Estoril quer selar manutenção na I Liga

Mário Aleixo - RTP 08 Mai, 2017, 08:48 | 1.ª Liga

O Estoril-Praia pode garantir a permanência na I Liga portuguesa de futebol, caso triunfe na receção ao Desportivo de Chaves, no jogo de encerramento da 32ª jornada do campeonatod a I Liga de futebol, esta segunda feira à noite.



Os canarinhos, décimos quintos posicionados, estão a dois de assegurarem matematicamente a continuidade no escalão máximo, defrontando o Desportivo de Chaves, que está colocado num tranquilo décimo lugar, já a salvo de qualquer problema.



Os "canarinhos" têm duas baixas para o jogo: Nuno Lopes (lesionado) e Eduardo (castigado).



Na antevisão da partida o treinador dos estorilistas mostrou-se confiante e admitiu: "O mais importante é olhar para a classificação e ver que há nove pontos em disputa que poderão levar a uma posição final bastante confortável".



Os flavienses apresentam-se na máxima força para o jogo no Estádio António Coimbra da Mota



O técnico Ricardo Soares, da equipa transmontana, com a classificação resolvida no campeonato só quer ganhar para consolidar a atual posição e se possível subir mais um lugar na tabela.



Após a chegada de Pedro Emanuel, o Estoril-Praia está na melhor fase da temporada, apesar da derrota com o Benfica (2-1) na jornada anterior, enquanto o Desportivo de Chaves não vence há quatro encontros.



A partida entre Estoril-Praia e Desportivo de Chaves está marcado para as 20h00, no estádio António Coimbra da Mota, e será arbitrado por Tiago Antunes.