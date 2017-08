Estreia de Fredéric Maciel na ausência de Boateng no Moreirense para ida ao Dragão

Lusa 19 Ago, 2017, 18:08 | 1.ª Liga

Sem poder contar com o ganês Boateng, que se transferiu esta semana para o Levante da liga espanhola, o treinador dos minhotos, Manuel Machado, teve de completar a frente de ataque recorrendo a Fredéric Maciel.



No meio-campo, por opção, também é de registar a troca de Elsinho por Neto.



Quem continua de fora é o avançado Fati, que, devido a uma rotura do ligamento cruzado no joelho direito, enfrentará uma paragem estimada de seis meses.



Moreirense, 11.º classificado com dois pontos, e FC Porto, segundo com seis, defrontam-se no domingo, pelas 18:00, no Dragão, num jogo com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.







Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: Jhonatan e Victor Braga.



- Defesas: Sagna, Koffi, Rubén Lima, Iago, Mohamed e André Micael.



- Médios: Neto, Alfa Semedo, Alan Schons, Bruno Ramires e Rafael Costa.



- Avançados: Fredéric Maciel, Arsénio, Cadiz, Ernest e Ronaldo Peña.