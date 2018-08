Eternos rivais preparam estratégias a dois dias do dérbi

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Ago, 2018, 07:59 / atualizado em 23 Ago, 2018, 08:00 | 1.ª Liga

Benfica e Sporting jogam este sábado, no Estádio da Luz, a partir das 19h00, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



Na equipa encarnada fazem-se contas aos jogadores disponíveis.



Castillo parece estar definitivamente fora do jogo. Jonas talvez possa integrar os convocados e ir para o banco de suplentes. Salvio está nos planos do treinador Rui Vitória para sábado.



Sabe-se agora que o argentino revelou sinais de cansaço ao nível dos gémeos no último treino antes do jogo com o PAOK.



À margem do jogo as notas marginais da atualidade benfiquista vão o prolongamento do contrato de Rúben Dias até 2022 e a intervenção cirúrgica a que foi submetido com sucesso, ao joelho esquerdo, o último reforço das “águias”, Sébastian Corchia.

Tudo por Bas Dost

Na equipa verde e branca um único nome a centrar todas as atenções: Bas Dost.



O avançado, de 29 anos, prossegue os tratamentos a uma lesão muscular na coxa direita e os responsáveis clínicos leoninos estão esperançados de que o jogador esteja disponível para ir a jogo.



À margem do encontro Nemanja Gudelj deverá chegar esta quinta-feira a Lisboa para fazer testes médicos e assinar contrato por um ano.

Para a história

A história do dérbi regista quatro confrontos à terceira jornada do campeonato. Desses desafios registou-se uma vitória para cada equipa e dois empates.



Nas épocas em que aconteceram esses desafios (1944/45, 2005/06, 2013/14 e 2014/15), no final o Benfica foi campeão por três vezes e o FC Porto por uma.