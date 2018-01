Exibição "quanto baste" coloca Sporting na liderança provisória

Mário Aleixo - RTP 15 Jan, 2018, 08:26 / atualizado em 15 Jan, 2018, 08:26 | 1.ª Liga

A equipa de Jorge Jesus sentiu grandes dificuldades na primeira parte, perante um Desportivo das Aves bem posicionado em campo e a criar problemas à defesa leonina assim que recuperava a posse de bola e saía em velocidade para as transições ofensivas.



De resto, o jogo só se desbloqueou para o Sporting num lance de inspiração individual de Rúben Ribeiro, cuja titularidade foi surpreendente tendo em conta que chegou esta semana a Alvalade, e que foi quase sempre um corpo estranho na dinâmica ofensiva dos "leões".



O ex-jogador do Rio Ave conseguiu tirar um coelho da cartola para oferecer o primeiro golo a Bas Dost, vantagem que o Sporting, de todo, não tinha feito por justificar.



Na segunda parte, a equipa leonina acabou por justificar o triunfo pela forma como controlou o jogo depois do segundo golo, de penálti, por Bas Dost, aos 51 minutos, optando por um jogo de contenção que viria a culminar com uma magnífica jogada coletiva de que resultaria o terceiro, também do holandês, em cima dos 90.



Com esta vitória, o Sporting assume provisoriamente a liderança, com 46 pontos, mais um do que o FC Porto, que defronta esta segunda-feira o Estoril, na Amoreira, e mais três do que o Benfica, vencedor por 3-1 em Braga, no sábado.

Rio Ave isolou-se no quinto lugar



Por seu lado, o Rio Ave foi ao Restelo vencer o Belenenses por 2-1, muito por culpa do talento do jovem Francisco Geraldes, o qual, já em período de compensações, deu o triunfo à equipa vila-condense na execução superior de um livre direto à entrada da área.



O Rio Ave isolou-se no quinto lugar, deixando para trás o Marítimo, que cedeu um empate em Paços de Ferreira, enquanto o Belenenses deu sequência ao momento negro que atravessa, somando o 11º encontro seguido sem vencer, oitavo no campeonato.