Fábio Martins dá vitória ao Sporting de Braga sobre o Moreirense

Lusa 23 Out, 2017, 21:19 | 1.ª Liga

Numa altura em que o empate parecia que se iria manter, o jogador `arsenalista` surgiu a marcar o golo solitário da partida, aos 89 minutos, garantindo três pontos para a equipa bracarense.

Com esta vitória, o Sporting de Braga isolou-se no quarto lugar da prova com 18 pontos, enquanto o Moreirense fecha a jornada na 15.ª e penúltima posição com apenas seis pontos.