Fabrício quer um Portimonense descarado em Alvalade

Mário Aleixo - RTP 14 Dez, 2017, 12:25 / atualizado em 14 Dez, 2017, 12:25 | 1.ª Liga

O futebolista que já marcou cinco golos no campeonato da I Liga de futebol assegurou, em declarações à Antena 1, que o Portimonense “joga sempre para ganhar os três pontos e em Alvalade não será diferente”, tal como aconteceu nos jogos com o Benfica e FC Porto.





O jogador reconheceu que tem falhado alguns golos fragrantes mas deixou o aviso: “Espero marcar ao Sporting e voltar aos golos”.Com 27 anos, o brasileiro conhece bem a equipa leonina e fez a seguinte análise: “O Sporting está com muita confiança e no primeiro lugar do campeonato. É uma equipa motivada que perfilha as ideias de Jorge Jesus”.Apesar do reconhecimento do valor do adversário Fabrício afiançou: “A nossa equipa vai estar ao nível deles para fazer um jogo de igual para igual e dar-lhes (ao Sporting), muito trabalho”.O futebolista olha para a luta entre FC Porto, Sporting e Benfica pela conquista do campeonato e deixou uma antevisão curiosa: “O cansaço vai chegando e o campeonato está mais nivelado. Há uma grande disputa entre os candidatos”.O Sporting-Portimonense joga-se domingo, a partir das 18h00, no Estádio de Alvalade, em encontro a contar para a 15ª jornada do campeonato.