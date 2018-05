Fabrício, Ruben Fernandes e Hackman falham jogo com Paços de Ferreira

Lusa Comentários 12 Mai, 2018, 16:25 / atualizado em 12 Mai, 2018, 16:25 | 1.ª Liga

O avançado brasileiro, melhor marcador do Portimonense, com 15 golos apontados no campeonato e um na Taça da Liga, está suspenso por acumulação de cartões amarelos, o mesmo sucedendo com outros dois habituais titulares, o defesa central Ruben Fernandes e o lateral Hackman.



O treinador Vítor Oliveira convocou 19 jogadores para o embate com o Paços de Ferreira, deixando de fora, por opção, Rui Costa, Galeno Ricardo Ferreira e Hebling.



Marcel e Ewerton voltaram a ser opção para o treinador, após recuperarem dos problemas físicos que os afastaram do jogo da jornada anterior, com o Belenenses, em que os algarvios foram derrotados por 3-2.



O Portimonense, 12.º classificado com 35 pontos, e o Paços de Ferreira, 16.º, com 30, defrontam-se no domingo, pelas 18:00, no Estádio Municipal de Portimão.